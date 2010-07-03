Пять спектаклей столичных театров стали лауреатами премии "Гвоздь сезона"

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Лауреатами Московской ежегодной театральной премии Союза театральных деятелей России "Гвоздь сезона" стали пять спектаклей столичных театров, передает РИА Новости.

В этом году номинированы на премию спектакль "Кинастон" Театра Олега Табакова, "Вариации тайны" Театра юного зрителя, "Влюбленный Шекспир" Театра имени Пушкина, "Старый дом" Центра драматургии и режиссуры и "Турандот" Центрального театра кукол имени Образцова.

Одна из этих постановок станет главным победителем и обладателем "Большого хрустального гвоздя". Церемония награждения пройдет 25 марта в Театральном центре "На Страстном".

"Гвоздь сезона" – ежегодная премия, которую получают лучшие спектакли, созданные в театрах Москвы за прошедший сезон.

Ранее в преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, в городе прошла традиционная акция "Ночь театров". Ее посетили более 13 тысяч человек.