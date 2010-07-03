Фестиваль учеников Табакова "Атом Солнца" пройдет в столице

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Фестиваль памяти Олега Табакова "Атом Солнца" пройдет в Москве с октября по декабрь 2019 года.

Объявил об этом народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков, передает ТАСС.

Название фестиваля возникло из фразы драматурга Виктора Розова, который, увидев Табакова в спектакле "В поисках радости", сказал, что артист "проглотил атом Солнца". Писатель имел в виду, что атом Солнца – это талант, пояснил худрук Табакерки.

Названы основные тематические направления фестиваля. Это режиссура, педагогика и менеджмент. По каждой теме для студентов творческих вузов состоятся мастер-классы учеников режиссера, а также будут показаны их спектакли.

Участниками фестиваля станут и другие московские театры. Завершится театральный праздник круглым столом под названием "Метод Табакова".

Ранее сообщалось, что "Ночь театров" в рамках Московского культурного форума посетили более 13 тысяч человек. Традиционная театральная акция прошла в преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта.

IV Московский культурный форум продлится до 25 марта. Он проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".