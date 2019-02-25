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17:10

Музейные квесты для детей появились в Третьяковке

культура дети

17:10

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке впервые запустила серию музейных квестов для детей. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

"Вместе с музейными педагогами и двумя героями, Масляной Краской и Холстом из печатного путеводителя, дети научатся рассматривать детали на картинах, разгадывать загадки, которые спрятали художники на своих полотнах, а главное, увлекательно и незабываемо проведут выходной день в главном музее страны", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Сейчас для заказа на сайте Третьяковской галереи доступен квест "Холст, Масло, или Обыкновенное чудо искусства", рассчитанный на то, чтобы объяснить детям, как рождается искусство и почему из одинаковых масляных красок и холстов у художников возникают разные цвета и настроения.

Отмечается, что всего Третьяковская галерея планирует выпустить три квеста. Каждый из них будет посвящен разным темам и художникам.

культура дети

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