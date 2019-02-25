В комиссии Госдумы по этике рассмотрят обращение адвоката Шнурова

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Николаев рассказал в беседе с порталом Москва 24, что комиссия рассмотрит обращение адвоката Шнурова Константина Добрынина.

"Между периодом обращения и рассмотрением Госдумой есть регламентные нормы, когда соответствующее обращение проходит определенные процедуры. Поэтому, если они обратились, то, скорее всего, это находится в этом процессе. Если после проведения соответствующих процедур специалисты сочтут, что, на самом деле, обращение обоснованное, то тогда комиссия это обращение рассмотрит по существу. В любом случае комиссия рассмотрит, тут касается того, насколько предмет соответствует законодательству и насколько комиссия обязательно должна обратить (внимание. – М24)", – сообщил Николаев.

В любом случае заявитель получит ответ, заверил депутат.





Олег Николаев Заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Адвокат Шнурова обязательно получит ответ за подписью председателя комиссии Отари Аршбы. В любом случае он его получит.

Ранее стало известно, что адвокат музыканта Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой о несоблюдении этических норм со стороны парламентария Виталия Милонова.

Добрынин приводит в качестве примера ряд публикаций в СМИ, где Милонов называет творчество "Ленинграда" "вредительским" и "ядом в городском колодце", а лидера группы Шнурова – "бесовским запевалой", бескультурным человеком и алкоголиком, а также предлагает запретить деятельность коллектива.

Евгения Маркова