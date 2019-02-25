Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:25

В комиссии Госдумы по этике рассмотрят обращение адвоката Шнурова

культура эксклюзив

13:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Николаев рассказал в беседе с порталом Москва 24, что комиссия рассмотрит обращение адвоката Шнурова Константина Добрынина.

"Между периодом обращения и рассмотрением Госдумой есть регламентные нормы, когда соответствующее обращение проходит определенные процедуры. Поэтому, если они обратились, то, скорее всего, это находится в этом процессе. Если после проведения соответствующих процедур специалисты сочтут, что, на самом деле, обращение обоснованное, то тогда комиссия это обращение рассмотрит по существу. В любом случае комиссия рассмотрит, тут касается того, насколько предмет соответствует законодательству и насколько комиссия обязательно должна обратить (внимание. – М24)", – сообщил Николаев.

В любом случае заявитель получит ответ, заверил депутат.

Адвокат Шнурова обязательно получит ответ за подписью председателя комиссии Отари Аршбы. В любом случае он его получит.
Олег Николаев
Заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики

Ранее стало известно, что адвокат музыканта Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой о несоблюдении этических норм со стороны парламентария Виталия Милонова.

Добрынин приводит в качестве примера ряд публикаций в СМИ, где Милонов называет творчество "Ленинграда" "вредительским" и "ядом в городском колодце", а лидера группы Шнурова – "бесовским запевалой", бескультурным человеком и алкоголиком, а также предлагает запретить деятельность коллектива.

Евгения Маркова

культура эксклюзив

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика