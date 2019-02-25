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10:08

Исторические барельефы стадиона "Динамо" могут выставить в музее

культура спорт

10:08

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Барельефы Сергея Меркурова, которые были восстановлены при реконструкции стадиона "Динамо", планируют выставить в музее. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании "Динамо".

Реставраторы пришли к выводу, что вывешивать восстановленные барельефы на фасаде стадиона нельзя, так как там они быстро разрушатся из-за осадков. "Поэтому было принято решение сделать точные копии барельефов – специально для здания стадиона", – пояснили в пресс-службе Агентству "Москва". Отмечается, что сейчас управляющая компания ведет переговоры с различными музеями, чтобы обеспечить сохранность исторических барельефов и в то же время сделать их доступными для публики.

Как заверили в пресс-службе, сейчас оригиналам барельефов "ничего не угрожает с точки зрения сохранности". Их хранят с соблюдением необходимого температурного режима, который посоветовали реставраторы.

Работы по реконструкции столичного стадиона "Динамо" завершились в конце прошлого года. Помимо самого футбольного стадиона вместимостью более 26 тысяч человек, комплекс включает малую спортивную арену. Ее оборудовали для проведения хоккейных и баскетбольных матчей, а также концертов.

Ранее сообщалось, что парк у стадиона "Динамо" планируют оформить в стилистике 1920-х годов. Там восстановят фонтанную аллею со скульптурами, а также благоустроят сеть тропинок и дорожек.

Стадион "Динамо"

культура спорт

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