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09:49

Супруга Василия Ланового рассказала о состоянии артиста

культура

09:49

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актер Василий Лановой, у которого диагностировали повышение артериального давления, в настоящее время находится дома и чувствует себя хорошо. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на супругу артиста Ирину Купченко.

"Он дома, все нормально, спасибо", – заявила она.

Ранее сообщалось, что зрители театра Вахтангова не смогли посмотреть спектакль. Постановку "Посвящение Еве" пришлось экстренно заменить из-за самочувствия Василия Ланового, занятого в ней. Вместо спектакля гостям предложили творческий вечер народного артиста Евгения Князева. Многие предпочли сдать билеты.

По словам директора театра Кирилла Крока, похожая ситуация сложилась в пятницу, 22 февраля. Тогда 85-летний актер, как обычно, прибыл в театр за час до спектакля, но внезапно почувствовал себя плохо. Как уточнил Крок, врачи скорой помощи, осмотрев Ланового, диагностировали у него повышение давления, возможно, из-за резкой смены погоды.

Также Крок добавил, что спектакли в Театре имени Вахтангова, в которых играет Лановой, не отменяются. "Спектакли с его участием будут, и мы очень все надеемся, что Василий Семенович поправится и выйдет на сцену", – сказал директор театра.

На 29 марта в афише театра анонсируется спектакль "Последние луны", а 31 марта – "Посвящение Еве".

культура

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