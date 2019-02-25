Киноленты "Власть" и "Черная пантера" получили "Оскары" за зрелищность

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Фильмы "Власть" и "Черная пантера" удостоены премий "Оскар" за зрелищность, передает ТАСС.

Об этом объявили на 91-й по счету церемонии вручения премии "Оскар" в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Трансляцию ведет телеканал ABC.

Отмечается, что кинокартина "Власть" американского режиссера Адама Маккея получила награду в категории "Лучший грим и прически". На победу в номинации также претендовали картины "Граница" и "Две королевы".

Фантастический фильм "Черная пантера" Райана Куглера также удостоен награды за "Лучший дизайн костюмов". В этой же номинации были представлены ленты "Баллада Бастера Скраггса" , "Фаворитка", "Мэри Поппинс возвращается" и "Две королевы".

Ранее сообщалось, что Реджина Кинг получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить". В январе за эту же работу Кинг получила "Золотой глобус".