В Лос-Анджелесе началась 91-я церемония вручения премии "Оскар"

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Американская киноакадемия в 91-й раз вручает премию "Оскар". Торжественная церемония началась в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Впервые за 30 лет мероприятие проходит без главного ведущего. Объявлять победителей будут звезды кино: Крис Эванс, Дэниел Крейг, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон и Хавьер Бардем.

За звание "Лучший фильм" поборются кинокартины "Зеленая книга", "Рома", "Звезда родилась", "Фаворитка", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Черная Пантера" и "Власть".

Звание "Лучший актер" оспорят между собой Кристиан Бэйл, Вигго Мортенсен, а также Брэдли Купер и Рами Малек.

В качестве претенденток на звание "Лучшей актрисы" выдвинули Гленн Клоуз, Мелиссу МакКарти, Оливию Колман и Леди Гагу.

Ожидается, что на церемонии выступят группа Queen, Леди Гага и Брэдли Купер. Известно, что последний исполнит песню Shallow из выдвинутой на премию мелодрамы "Звезда родилась".