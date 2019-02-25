Звезды кино начали прибывать в театр Dolby на церемонию вручения премии "Оскар"

Фото: twitter.com/@TheAcademy

Звезды мирового шоу-бизнеса начали прибывать в театр Dolby в Лос-Анджелесе, где в ближайшие часы пройдет 91-я церемония вручения премии "Оскар", передает ТАСС.

Именитые гости проходят по традиционной красной ковровой дорожке, расстеленной на участке Голливудского бульвара. Трансляцию ведет телекомпания Эй-би-си.

Сообщается, что погода благоволит к организаторам вручения кинопремии. В Лос-Анджелесе в эти минуты приятный вечерний сумрак, еще светит солнце, температура воздуха прогрелась до 14-15 градусов тепла. Самым запоминающимся исключением стал 1938 год, когда церемония была отложена из-за наводнения.

На случай непогоды над красной ковровой дорожкой устанавливают тент и вооружают зонтами билетеров, проверяющих приглашения у входа.

Дефиле дает знаменитостям возможность еще до начала церемонии продемонстрировать ультрамодные наряды и самые изысканные украшения. Звезды кино с готовностью позируют фотографам и не упускают случая задержаться перед камерами и ответить на вопросы журналистов.

В прошлом году для освещения церемонии было выдано 1775 аккредитаций, на красной ковровой дорожке работали 43 фотографа. Сколько их работает в настоящий момент, Американская академия киноискусств сообщит после завершения самого важного для Голливуда вечера.

Церемония стартует в 17:00 24 февраля по местному времени (в 04:00 25 февраля по Москве). За звание "Лучшего фильма" поборются такие картины, как "Зеленая книга", "Рома", "Звезда родилась", "Фаворитка", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Черная Пантера" и "Власть".

Звание "Лучший актер" оспорят между собой Кристиан Бэйл, Вигго Мортенсен, а также Брэдли Купер и Рами Малек. В качестве претенденток на звание "Лучшей актрисы" выдвинули Гленн Клоуз, Мелиссу МакКарти, Оливию Колман и Леди Гагу.

Впервые за 30 лет мероприятие пройдет без главного ведущего. Объявлять победителей будут кинозвезды первой величины: Крис Эванс, Дэниел Крейг, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон и Хавьер Бардем.

На церемонии выступят группа Queen, Леди Гага и Брэдли Купер. Известно, что последний исполнит песню Shallow из выдвинутой на премию мелодрамы "Звезда родилась".

Отмечается, что первого лауреата премии "Оскар" могут объявить уже через десять минут после начала церемонии.