Москва онлайн покажет экскурсию по русскому кинетическому искусству

Фото: tretyakovgallery.ru

26 января Новая Третьяковская галерея специально для зрителей Москвы онлайн проведет экскурсию по выставке "Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России".

Экспозиция посвящена малоизученному направлению в истории российского искусства в 1960–1970-х годах.

Наравне с научным авангардом художники-кинетисты изобретали визуальные системы передачи информации, исследовали особенности образного мышления, экспериментировали с новейшими технологиями и материалами.

На выставке представлены разнообразные формы и жанры кинетического искусства: мобили, самонапряженные конструкции, трансформирующиеся скульптуры, оптическая живопись, звуковые и световые инсталляции, интерактивные объекты.

Смотрите прямую трансляцию 26 января в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по уважительным причинам, благодарим за понимание.