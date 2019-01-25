Обладателей кинопремии "Золотой орел" назовут в Москве

Национальная Академия кинематографистов объявит лучшие фильмы 2018 года. Церемония награждения лауреатов премии "Золотой орел" пройдет 25 января в самом большом павильоне киноконцерна "Мосфильм", сообщает ТАСС.
Абсолютным лидером по числу номинаций стала кинокартина "Лед" Олега Трофима (10 категорий). На втором месте – "Движение вверх" Антона Мегердичева (9 номинаций), на третьем – "История одного назначения" Авдотьи Смирновой (7 номинаций).
На победу в категории "Лучший фильм" претендуют "Война Анны" Алексея Федорченко и "Спитак" Александра Котта.
За звание лучшего режиссера борются Смирнова, Федорченко и Мегердичев.
Как сказал председатель экспертного совета "Золотого орла", глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов, с фаворитами премии в этом году все ясно. Их два. Это лента "Движение вверх" и "Война Анны".
Разлогов предположил, что премию за "Лучший фильм" получит "Движение вверх", а "Война Анны" – за режиссуру.
Награду за лучшую женскую роль в кино могут получить Марта Козлова, Аглая Тарасова, Светлана Ходченкова или Ирина Горбачева.
За лучшую мужскую – Александр Петров, выдвинутый за роли сразу в трех картинах, Владимир Машков, Олег Меньшиков и Андрей Смоляков.
За звание "Лучший телесериал" будут бороться "Обычная женщина" с Анной Михалковой, "Хождение по мукам", "Мост" и "Березка". "Гофманиада", "Матрос Петр Кошка" и "Пять минут до моря" выдвинуты в анимационной категории.
Всего эксперты рекомендовали для голосования 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых и 25 короткометражных картин.
"Золотой орел" присуждается за выдающиеся достижения в области кинематографии и за исключительный вклад в развитие российского кино. Награды вручаются с 2002 года.
Ранее сообщалось, что в Париже объявили претендентов на кинопремию "Сезар", в Лос-Анджелесе прошла церемония объявления номинантов на премию "Оскар".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.