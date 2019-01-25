Обладателей кинопремии "Золотой орел" назовут в Москве

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Национальная Академия кинематографистов объявит лучшие фильмы 2018 года. Церемония награждения лауреатов премии "Золотой орел" пройдет 25 января в самом большом павильоне киноконцерна "Мосфильм", сообщает ТАСС.

Абсолютным лидером по числу номинаций стала кинокартина "Лед" Олега Трофима (10 категорий). На втором месте – "Движение вверх" Антона Мегердичева (9 номинаций), на третьем – "История одного назначения" Авдотьи Смирновой (7 номинаций).

На победу в категории "Лучший фильм" претендуют "Война Анны" Алексея Федорченко и "Спитак" Александра Котта.

За звание лучшего режиссера борются Смирнова, Федорченко и Мегердичев.

Как сказал председатель экспертного совета "Золотого орла", глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов, с фаворитами премии в этом году все ясно. Их два. Это лента "Движение вверх" и "Война Анны".

Разлогов предположил, что премию за "Лучший фильм" получит "Движение вверх", а "Война Анны" – за режиссуру.

Награду за лучшую женскую роль в кино могут получить Марта Козлова, Аглая Тарасова, Светлана Ходченкова или Ирина Горбачева.

За лучшую мужскую – Александр Петров, выдвинутый за роли сразу в трех картинах, Владимир Машков, Олег Меньшиков и Андрей Смоляков.

За звание "Лучший телесериал" будут бороться "Обычная женщина" с Анной Михалковой, "Хождение по мукам", "Мост" и "Березка". "Гофманиада", "Матрос Петр Кошка" и "Пять минут до моря" выдвинуты в анимационной категории.

Всего эксперты рекомендовали для голосования 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых и 25 короткометражных картин.

"Золотой орел" присуждается за выдающиеся достижения в области кинематографии и за исключительный вклад в развитие российского кино. Награды вручаются с 2002 года.

Ранее сообщалось, что в Париже объявили претендентов на кинопремию "Сезар", в Лос-Анджелесе прошла церемония объявления номинантов на премию "Оскар".