В Москве пройдет свободная конференция, посвященная памяти Сергея Романовича

Фото: vk.com/tsarsk

25–27 ноября Государственный музей "Царскосельская коллекция" и художественное пространство ÎLE THÉLÈME проведут свободную конференцию "Великий античный принцип Сергея Романовича", посвященную памяти художника.

В течение трех дней программой запланированы доклады и обмен мнениями специалистов и сотрудников российских музеев, где хранятся произведения Романовича, встреча с художниками, студентами и экскурсия. В заключительный день ансамбль Île Thélème даст концерт, где прозвучат сюита Баха, а также сонаты Гайдна и Бетховена (билеты доступны по ссылке, для участников конференции вход бесплатный).

Все дни конференции в залах художественного пространства Île Thélème будет открыта выставка "Рисунок Сергея Романовича из собрания Государственного музея "Царскосельская коллекция".

Все детали и регистрация доступны по ссылке.

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