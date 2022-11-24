24 ноября, 17:29Культура
В Москве пройдет свободная конференция, посвященная памяти Сергея Романовича
Фото: vk.com/tsarsk
25–27 ноября Государственный музей "Царскосельская коллекция" и художественное пространство ÎLE THÉLÈME проведут свободную конференцию "Великий античный принцип Сергея Романовича", посвященную памяти художника.
В течение трех дней программой запланированы доклады и обмен мнениями специалистов и сотрудников российских музеев, где хранятся произведения Романовича, встреча с художниками, студентами и экскурсия. В заключительный день ансамбль Île Thélème даст концерт, где прозвучат сюита Баха, а также сонаты Гайдна и Бетховена (билеты доступны по ссылке, для участников конференции вход бесплатный).
Все дни конференции в залах художественного пространства Île Thélème будет открыта выставка "Рисунок Сергея Романовича из собрания Государственного музея "Царскосельская коллекция".
Все детали и регистрация доступны по ссылке.
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