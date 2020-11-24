Минпросвещения предлагает создать национальный пантеон героев РФ

Фото: edu.gov.ru

В России предлагают создать национальный пантеон героев, который будет включать в себя самые яркие исторические личности. Такую инициативу в ходе Всероссийского открытого урока, посвященного Александру Невскому, высказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Хочется, чтобы в памяти оставались имена значимых для нашей истории личностей из разных сфер деятельности. Именно поэтому предлагаю создать пантеон героев", – отметил он.

Кравцов пояснил, что пантеон будет связывать вклады и подвиги россиян разных поколений, что позволит гражданам оценить их роль в истории страны.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы представят личные вещи и документы участников ВОВ. Гости смогут увидеть предметы, с которыми солдаты шли на войну. Среди экспонатов – награды, фотографии, документы. Также посетители увидят фронтовые рисунки и подшивки газеты "Труд" за 1942 год.