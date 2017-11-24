Андрей Звягинцев получил награду Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Фильмы "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева получили премию Asia Pacific Screen Awards, также известную, как "азиатский Оскар". Церемония вручения состоялась в австралийском Брисбене.
"Аритмия" получила гран-при жюри за роль, которую сыграл Александра Яценко, а "Нелюбовь" была отмечена за режиссерское мастерство Звягинцева, сообщает "Газета.ру".
Премией также отмечены достижения в операторском искусстве Петра Духовского и Тимофея Лобова в "Мешке без дна".
Лучшим художественным фильмом признали австралийскую картину "Милая страна", снятую Уорвиком Торнтоном.
Asia Pacific Screen Awards – международная премия, созданная по инициативе правительства Австралии при содействии ЮНЕСКО и Международной ассоциации кинопродюсеров.
Ранее сообщалось, что фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева допустили к борьбе за "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Кроме того, лента уже получила премии Европейской киноакадемии в номинациях "Лучший оператор" и "Лучший композитор".
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