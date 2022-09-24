Владимира Краснопольского похоронят на Троекуровском кладбище 27 сентября

Фото: ТАСС/Максим Новиков

Режиссер и сценарист Владимир Краснопольский будет похоронен во вторник, 27 сентября, на Троекорувском кладбище, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Похороны пройдут во вторник, 27 сентября, на Троекуровском кладбище", – отметили ТАСС в пресс-службе.

Уточняется, что в храме при кладбище состоится отпевание и церемония прощания.

Режиссер и сценарист Владимир Краснопольский, известный по сериалам "Вечный зов", "Тени исчезают в полдень", "Две судьбы" и "Дом с лилиями", скончался 23 сентября в возрасте 89 лет.