Москва онлайн покажет встречу с Дмитрием Goblin Пучковым на ММКЯ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

25 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть встречу с писателем, переводчиком и разработчиком компьютерных игр Дмитрием Goblin Пучковым.

Goblin выступит на Московской международной книжной ярмарке на презентации книги "Первая семья: клан Джузеппе Морелло и зарождение американской мафии". К этому документальному произведению Дмитрий Goblin Пучков написал предисловие.

На презентации также выступит военный историк-медиевист, исторический реконструктор, писатель, публицист Клим Жуков.

Смотрите прямую трансляцию 25 сентября в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.