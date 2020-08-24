Гостем "Ночной смены" станет Никита Ефремов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Гостем программы "Ночная смена" на телеканале "Москва 24" станет актер театра и кино Никита Ефремов. Эфир программы начнется в 0:40 в понедельник, 24 августа.

Никита расскажет о премьере сериала "Хороший человек", в котором он играет серийного убийцу.

Ефремов окончил Школу-студию МХАТ, а после выпуска выбрал службу в театре "Современник". Впервые появившись в одном из эпизодов ситкома "Моя прекрасная няня", актер сыграл более 40 ролей в фильмах и сериалах.

Ранее гостем передачи "Ночная смена" стал певец Фогель.