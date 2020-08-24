Новый роман Акунина вышел на "Литресе"

Фото: предоставлено пресс-службой Литрес
Роман Бориса Акунина "Мiр и война" вышел эксклюзивно на платформе "Литрес". Новое произведение связано с седьмым томом проекта "История Российского государства" – "Первая сверхдержава. Александр Благословенный и Николай Незабвенный".
Новый роман уже доступен в двух форматах: электронном и аудиоформате в озвучке Александра Клюквина. Бумажное издание поступит на полки книжных магазинов в сентябре.
"Эта книга – и постмодернистский оммаж к великому роману Льва Толстого, и "наполеоновский" детектив с загадочным преступлением и историческими декорациями. С героиней нового романа – Полиной Катиной – читатели могли познакомиться благодаря предыдущей художественной книге, вышедшей в рамках проекта, – "Доброключения и рассуждения Луция Катина". Теперь Катина выступает в новом качестве – сыщицы, расследующей серию чудовищных убийств, которые, однако, блекнут на фоне массового человекоистребления, именуемого войной", – говорится в описании романа на платформе.
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