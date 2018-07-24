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Культура

24 июля, 14:47

Музей Победы объявил конкурс детских рисунков "Портрет фронтовой собаки"

культура общество дети животные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей Победы на Поклонной горе объявил всероссийский конкурс детских рисунков "Портрет фронтовой собаки". Об этом сообщает пресс-служба музея.

В музее предложили школьникам вспомнить подвиги собак в годы Великой Отечественной войны, нарисовав портреты. Как отметили в пресс-службе, это может быть как изображение "реального пса, участвовавшего в сражениях", так и "собирательный образ служебной собаки".

По информации Агентства "Москва", конкурс решили провести в двух возрастных группах: среди детей от семи до десяти лет и от 11 до 17 лет. По условиям конкурса, ребята могут выполнить свои рисунки в любой технике, будь то акварель, масло, тушь, цветные карандаши или мелки.

В Музее Победы добавили, что ждут конкурсные работы до 13 августа. Участникам нужно будет отправить снимки портретов четвероногих героев по адресу электронной почты konkurs@cmvov.ru с пометкой "Портрет фронтовой собаки". Итоги конкурса подведут 19 августа, а лучшие работы опубликуют на официальном сайте музея и его группах в соцсетях.

В пресс-службе Музей Победы также отметили, что 19 августа отметят "День памяти фронтовой собаки". Сотрудники музея напомнили, что в военный период собаки оказывали немалую помощь армии: они были связистами, санитарами, диверсантами и разведчиками. Всего на фронтах ВОВ служили более 60 тысяч четвероногих бойцов.

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