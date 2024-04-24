Прокурор потребовал приговорить к 7 годам колонии экс-замминистра культуры Ярилову

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Гособвинитель потребовал от суда назначить семь лет колонии бывшему замминистра культуры РФ Ольге Яриловой, которую обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

В суде заявили, что сторона защиты сможет на этой стадии заседаний изучить доказательства в пользу невиновности Яриловой, на которой она настаивает.

Ярилову задержали 19 апреля 2023 года в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при реализации проекта "Пушкинская карта".

По данным следствия, она поспособствовала включению в программу "Пушкинской карты" музея мороженого, расположенного в одной из башен "Москва-Сити". По информации следователей, это предприятие не представляет культурной ценности, а является коммерческим заведением.

В итоге компании ООО "СП-капитал", которой принадлежит музей, выплатили бюджетные средства в размере более 125 миллионов рублей на входные билеты, уточнили в СК.

Чиновнице вменяют статью о злоупотреблении должностными полномочиями, по которой ей может грозить до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Свою вину Ярилова не признает.

Ярилова была заместителем министра культуры с 2018 года, а в сентябре 2022 года покинула должность по собственному желанию. Михаил Мишустин назначил на ее место Надежду Преподобную.