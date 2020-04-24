"Союзмультфильм" захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Фото: youtube.com/公式チェブラーシカチャンネル

"Союзмультфильм" планирует вернуть права на использование образа Чебурашки у японской компании, которая выпустила первую серию мультсериала об этом герое.

Как сообщила журналистам председатель правления студии Юлиана Слащева, права предоставило предыдущее руководство киностудии 16 лет назад.

При этом, по ее словам, у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия по поводу срока действия и условий договора, передает ТАСС.

Сложность состоит в том, что договор составлен согласно японскому законодательству, поэтому все разбирательства должны быть реализованы в Японии.

Слащева указала, что это потребуют привлечения серьезных финансовых средств. Поэтому вариантом решения может быть вынос вопроса на государственный уровень.

Она отметила, что с начала возрождения "Союзмультфильма" в 2017 году студии удалось вернуть более 90 процентов прав мультфильмов "золотой коллекции".

Ранее в Японии впервые представили мультипликационный фильм о Чебурашке в формате 3D. Зрителям показали первую серию, за ней последуют другие выпуски.