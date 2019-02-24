В США готовятся к вручению премии "Оскар"

В Лос-Анджелесе готовятся к началу 91-й церемонии вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом сообщается в микроблоге киноакадемии в Twitter.
Церемония стартует в 17:00 24 февраля по местному времени (в 04:00 25 февраля по Москве). В этом году за звание "Лучшего фильма" поборются такие картины, как "Зеленая книга", "Рома", "Звезда родилась", "Фаворитка", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Черная Пантера" и "Власть".
Звание "Лучший актер" оспорят между собой Кристиан Бэйл, Вигго Мортенсен, а также Брэдли Купер и Рами Малек. В качестве претенденток на звание "Лучшей актрисы" выдвинули Гленн Клоуз, Мелиссу МакКарти, Оливию Колман и Леди Гагу.
Впервые за 30 лет мероприятие пройдет без главного ведущего. Объявлять победителей и вручать им статуэтки будут кинозвезды первой величины: Крис Эванс, Дэниел Крейг, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон и Хавьер Бардем.
На церемонии в театре Dolby в Лос-Анджелесе выступят группа Queen, Леди Гага и Брэдли Купер. Известно, что последний исполнит песню Shallow из выдвинутой на премию мелодрамы "Звезда родилась".
Отмечается, что первого лауреата премии "Оскар" могут объявить уже через десять минут после начала церемонии.
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