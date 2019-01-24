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24 января, 19:18

Третьяковка продлит часы работы выставки Куинджи

культура досуг выставки

24 января, 19:18

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Фото: Агентство "Москва"/ Иванко Игорь

Государственная Третьяковская галерея продлевает часы работы из-за популярности выставки художника Архипа Куинджи, которая представлена в Инженерном корпусе. Посетить выставку желающие смогут по вторникам и средам до 21:00, кассы и вход открыты до 20:00, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу галереи.

Как уточняется, выставку можно посетить и по понедельникам 28 января 2019 года с 15:00 до 21:00 (кассы и вход до 20:00), 11 февраля – с 10:00 до 21:00 (кассы и вход до 20:00).

4 февраля выставка работать не будет.

Таким образом выставка доступна для посетителей почти каждый день до 17 февраля.

Выставка Куинджи открылась в Третьяковской галереи 6 октября 2018 года и вызвала ажиотаж у посетителей. 25 ноября 2018 года очередь на выставку Куинджи поставила абсолютный рекорд, превысив число гостей ровно в два раза в любой другой пик посещаемости галереи. Люди начали собираться у здания в Лаврушинском переулке уже в 9:00.

культура досуг выставки

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