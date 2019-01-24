Продюсер объяснил срыв сроков сдачи фильма о Льве Яшине

Фото: кадр со съемок фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", режиссер Василий Чигинский

Выход киноленты "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" задерживается из-за позднего поступления средств от российского министерства культуры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на создателя кинокомпании "Кремлин Филмз" Олега Капанца.

По его словам, необходимую поддержку ведомство оказало в ноябре прошлого года. Однако фильм должны были сдать еще в октябре. "Автоматически произошло смещение сроков, и министр об этом прекрасно знает. Но я его понимаю, про "Льва Яшина" звучит громко. Может, не хватает пиара министерству?" – предположил продюсер.

Капенец уточнил, что три года назад, подавая заявку на средства, компания обещала сдать картину в срок при предоставлении государством 60 миллионов рублей. Но в конце 2017 года Минкультуры готово было выдать только треть этой суммы. Создателям пришлось согласиться на сохранение сроков сдачи фильма, иначе они не получили бы ничего. Тогда ведомство еще не применяло штрафы, и продюсер вел переговоры о продлении сроков и получении дополнительных средств.

"20 миллионов рублей дают дебютанту на создание фильма стоимостью 40 миллионов рублей. Но точно не для таких проектов, которые в министерстве постоянно обсуждают – которые нужны, важны и могут повысить долю проката российского кино", – подчеркнул Капанец.

Прошлым летом продюсер встретился с главой Минкультуры. Тот посмотрел материал, сказав, что выделит еще денег. В итоге средства пришли лишь к концу осени.

Сейчас съемки уже закончены, ведется монтаж и работа с графикой. Первую копию планируется сдать в министерство до 25 мая, а выпустить в прокат, к 90-летию футболиста, которое придется на 22 октября.

Слова продюсера стали ответом на заявление Владимира Мединского о том, что создателям фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей за несдачу получившей госфинансирование картины в установленный срок. Помимо этого, министр пригрозил им уголовным преследованием.

Ранее Мединский отметил, что Минкультуры пересмотрит критерии финансирования кинофестивалей. Этим займется департамент кинематографии.