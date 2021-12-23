"Новогодний корпоратив Радио Шансон" пройдет в Vegas City Hall

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Праздничный концерт "Новогодний корпоратив Радио Шансон" состоится 28 декабря в Vegas City Hall.

На сцену выйдут звезды отечественной эстрады: Михаил Шуфутинский, Сосо Павлиашвили, Александр Иванов и группа "Рондо", Сергей Мазаев, Михаил Бублик, Ярослав Сумишевский и Игорь Саруханов. Слушателей ждет душевная атмосфера и позитивный заряд на новый, 2022 год.

Начало концерта в 20:00. Билеты уже в продаже. Все подробности можно найти на сайте radioshanson.ru.