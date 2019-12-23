Новогодняя ночь в "Октябре": гости киноцентра встретят 2020-й с премьерой "Вторжения"

Фото: предоставлено пресс-службой сети кинотеатров "КАРО"

Уже четвертый раз в новогоднюю ночь киноцентр "Октябрь" распахнет свои двери для киноманов. Главным событием станет показ самого ожидаемого российского релиза наступающего года.

Зрителей ждет масштабный киноаттракцион с непрерывным экшеном, графикой высочайшего уровня и эмоциональной историей о любви, дружбе и выборе, от которого зависит судьба человечества.

В киноцентре будет воссоздана фантастическая атмосфера, погружающая в невероятную вселенную фильмов "Притяжение" и "Вторжение". Декорации и фотозоны в футуристическом стиле перенесут гостей из современной столицы в совершенно незнакомую Москву, где сплелись прошлое, настоящее и будущее.

Всех ждет праздничный фуршет с шампанским, подарки и фантастическое настроение.

Видео: YouTube/SonyPicturesRU

Падение инопланетного объекта разделило жизни на "до" и "после". Обычная девушка из московского Чертанова Юлия Лебедева вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы ее чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что ее сверхспособности волнуют не только землян... Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом – найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной мощи и инопланетных технологий?

Перед показом в премьерном зале "Октября" на огромном экране гости увидят традиционное новогоднее обращение президента РФ, а также эксклюзивное поздравление от съемочной команды фильма "Вторжение".

В преддверии Нового года первый зал "Октября" будет оснащен новым флагманским лазерным проектором Barco DP4K-60L, отличающимся высочайшим уровнем яркости изображения и невероятно насыщенными и равномерными цветами. Вместе с единственным в Европе суперсовременным экраном RealD Ultimate Screen и объемным звуком премьерный зал киноцентра "Октябрь" предоставляет лучшее на сегодняшний день качество изображения и звука, которое только возможно в кинотеатре. "Уже четвертый год подряд мы приглашаем москвичей провести новогоднюю ночь в "Октябре" – этот формат пользуется большой популярностью среди наших гостей. В течение года мы проводим множество премьер и эксклюзивных показов, и новогодняя ночь не станет исключением. Сразу после боя курантов наши гости первыми смогут увидеть один из самых ожидаемых российских фильмов следующего года. Уверена, что зрители высоко оценят незабываемый праздник, который мы для них готовим", – отмечает Майя Манерова, вице-президент по управлению кинопоказом сети "КАРО".

Показ пройдет также в зале IMAX, где зрители смогут ощутить весь масштаб фильма. Для тех, кто привык проводить праздник в камерной обстановке, будет организован показ в премиальном зале "КАРО Black" – гости смогут насладиться особенным фуршетом с крепким алкоголем, а также получить эксклюзивные подарки.

После показа праздник продолжится в фойе киноцентра: гостей ожидает DJ-сет и танцы до утра.