Кобзон прокомментировал украинский закон о гастролях российских артистов

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон назвал новый украинский закон, регулирующий гастроли артистов из РФ, "мракобесием".

"Никто не будет ездить. Еще давать слово, что мы не будем ездить в Крым, Донбасс, – пошли они куда подальше. Это марионетки, временные люди. Это пресловутое украинское новое руководство занимается мракобесием, уничтожает русскую культуру, литературу, русский язык – чего здесь удивляться", – сказал народный артист СССР, передает RT.

По мнению Кобзона, российской стороне не следует повторять ошибку Украины и принимать ответные меры. В России приветствуют украинскую культуру, отметил он.

Ранее въезд на территорию Украины на три года запретили актеру Федору Добронравову из-за того, что он якобы посетил полуостров Крым.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о гастролях артистов из России 7 ноября. Теперь россияне смогут выступать на Украине только с разрешения Службы безопасности страны. Санкции уже коснулись 140 деятелей искусства.