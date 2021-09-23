Москва 24: Ирина Апексимова расскажет о новом сезоне в Театре на Таганке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

24 сентября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, посвященная открытию 58-го сезона в Театре на Таганке и премьере спектакля "Земляничная поляна".

О планах на предстоящий сезон расскажут:



директор театра, заслуженная артистка России Ирина Апексимова;

режиссер театра Георгий Сурков;

актер, народный артист России Юрий Смирнов;

актриса, заслуженная артистка России Виктория Радунская;

актриса, заслуженная артистка России Татьяна Сидоренко.

30 сентября и 1 октября в Театре на Таганке пройдут показы спектакля "Земляничная поляна" по сценарию Ингмара Бергмана в постановке режиссера Георгия Суркова.

Смотрите прямую трансляцию 24 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.