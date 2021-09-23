Звезды фигурного катания выступят на гала-шоу в Москве

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На "ЦСКА Арене" 25 сентября пройдет гала-шоу "Влюбленные в фигурное катание". Мероприятие состоится при поддержке департамента спорта Москвы.

На лед выйдут олимпийские чемпионы Алина Загитова, Алексей Ягудин и Никита Кацалапов. В программе участвуют чемпионы мира Евгения Медведева, Хавьер Фернандес и другие яркие спортсмены.

Гала-шоу станет завершением соревновательной программы Кубка Москвы между взрослыми любителями и действующими спортсменами-юниорами. В его концепции история о безграничных возможностях человека. Выступления прославленных мастеров будут сопровождаться ярким световым шоу и выступлениями артистов акробатического, танцевального и вокального жанра.

Публику также ждут эксклюзивные интервью со знаменитыми фигуристами и видеообращения от спортсменов к болельщикам. Кроме того, все желающие смогут побывать на автограф-сессии. Начало гала-шоу в 19:00.