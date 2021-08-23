"Босс-молокосос – 2" возглавил российский прокат в выходные

Фото: кадр из мультипликационного фильма "Босс-молокосос – 2"; режиссер – Том МакГрат; производство – DreamWorks Animation
Лидером российского проката в выходные стал мультипликационный фильм "Босс-молокосос – 2" режиссера Тома МакГрата. За период с 19 по 22 августа картина собрала 273,2 миллиона рублей. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Мультфильм вышел на российские экраны 14 августа. Сюжет рассказывает о малышке-суперагенте Тине. Она создает армию злобных детей, чтобы противостоять ученому.
На второй строчке проката оказался комедийный фантастический боевик Шона Леви "Главный герой", собравший 141,8 миллиона рублей. Фильм повествует о сотруднике банка по имени Парень. Он обнаруживает, что живет внутри видеоигры и является второстепенным персонажем.
Кинокартина Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: миссия навылет" заняла третье место. За четыре дня фильм собрал 45,7 миллиона рублей. Главные роли исполнили Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина и другие.
Ранее российский кинопрокат возглавлял комедийный фантастический боевик "Главный герой".
Появился трейлер мультфильма "Босс-молокосос – 2"
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