Костюмированный "Парад колясок" пройдет на Тверском бульваре

Фото: предоставлено организаторами

31 августа телеканал "Мама" организует традиционный семейный праздник – костюмированный "Парад Колясок", который пройдет на Тверском бульваре в рамках фестиваля "Цветочный джем".

Участникам карнавального шествия предстоит продемонстрировать детские коляски, оформленные самым необычным образом.

В прошлом году в параде приняли участие коляски в виде воздушного шара, кареты, сказочных персонажей, космических пришельцев, цветочных клумб, колесниц, бабочек, Змея Горыныча и даже в виде футбольной площадки. Также было немало военной техники – катера, самолеты, танки.

Принять участие могут все желающие – как взрослые с настоящими детскими колясками, так и дети – с игрушечными.

При оформлении колясок запрещается использовать открытый огонь, химические жидкости или другие субстанции, которые могут намочить, повредить или привести коляски в пожароопасное состояние.

Для всех участников телеканал подготовил множество подарков и сюрпризов. Приз за первое место – это портативный проектор, который показывает фильмы и мультики на любой поверхности; также наградами станут бизиборды и функциональные игрушки; коробочки с самыми красивыми и нужными вещами для мам и малышей; сертификат на шопинг; наборы для ухода за малышами.

Стоит отметить, что все участники будут награждены за свою изобретательность.

Для участия необходимо пройти регистрацию до 30 августа, указав концепцию арт-коляски и костюмов, которые будут оцениваться компетентным жюри (в него вошли автор блога в инстаграме с 1,8 миллиона подписчиков Татьяна Буцкая, главный редактор телеканала "Мама" Татьяна Цыварева и Business Development manager Марина Семенова).

В этом году "Парад Колясок" пройдет уже восьмой раз. Это настоящий праздник детства, торжественное шествие, которое объединяет вокруг себя множество семей и зрителей.