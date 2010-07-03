Костюмированный "Парад колясок" пройдет на Тверском бульваре

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Фото: предоставлено организаторами
31 августа телеканал "Мама" организует традиционный семейный праздник – костюмированный "Парад Колясок", который пройдет на Тверском бульваре в рамках фестиваля "Цветочный джем".
Участникам карнавального шествия предстоит продемонстрировать детские коляски, оформленные самым необычным образом.
В прошлом году в параде приняли участие коляски в виде воздушного шара, кареты, сказочных персонажей, космических пришельцев, цветочных клумб, колесниц, бабочек, Змея Горыныча и даже в виде футбольной площадки. Также было немало военной техники – катера, самолеты, танки.
Принять участие могут все желающие – как взрослые с настоящими детскими колясками, так и дети – с игрушечными.
Для всех участников телеканал подготовил множество подарков и сюрпризов. Приз за первое место – это портативный проектор, который показывает фильмы и мультики на любой поверхности; также наградами станут бизиборды и функциональные игрушки; коробочки с самыми красивыми и нужными вещами для мам и малышей; сертификат на шопинг; наборы для ухода за малышами.
Стоит отметить, что все участники будут награждены за свою изобретательность.
Для участия необходимо пройти регистрацию до 30 августа, указав концепцию арт-коляски и костюмов, которые будут оцениваться компетентным жюри (в него вошли автор блога в инстаграме с 1,8 миллиона подписчиков Татьяна Буцкая, главный редактор телеканала "Мама" Татьяна Цыварева и Business Development manager Марина Семенова).
В этом году "Парад Колясок" пройдет уже восьмой раз. Это настоящий праздник детства, торжественное шествие, которое объединяет вокруг себя множество семей и зрителей.
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