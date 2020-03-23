Президент Гильдии киноведов рекомендовал смотреть легкие фильмы в период самоизоляции

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Популярные телесериалы и легкие фильмы советуют смотреть в период домашней самоизоляции, связанной с распространением коронавируса. Рекомендации дал президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, профессор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени Герасимова Кирилл Разлогов.
"Серии рекомендую смотреть потоком – на сколько хватит сил. Это позволяет лучше запомнить персонажей, уловить их реплики и не потерять важных сюжетных связей. Хороший вариант – включить "Игру престолов", "Хорошую жену", "Твин Пикс", "Клан Сопрано", "Во все тяжкие", – цитирует его Агентство "Москва".
Разлогов также обратил внимание на легкие приключенческие фильмы, не оказывающие большого давления на психику. В то же время, по его мнению, киноленты об эпидемиях и конце света вряд ли поднимут настроение.
Врачи призывают есть меньше сладкого, соленого и маринадов и больше – овощей и круп. Это необходимо, чтобы не потерять форму, находясь в режиме самоизоляции, объяснила главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Она подчеркнула, что нужно придерживаться режима дня.
За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.
В столице действует режим повышенной готовности. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запрещены мероприятия, число участников на которых может превысить 50 человек.
Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, усилен контроль за вывозом отходов, объем которых увеличивается.
Оставаться дома должны люди старше 65 лет, а также горожане с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции сохраняется и для граждан, вернувшихся из зарубежных стран.
Чем занять себя дома в режиме самоизоляции
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