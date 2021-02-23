Фото: уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

Стартовал международный конкурс "Письмо солдату. Победа без границ!". Об этом объявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"В этом году конкурс будет приурочен к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и получит название "Победа без границ!" Потому что это Победа, которая ковалась силами многих народов", – сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Участвовать в конкурсе могут дети из России и стран ближнего зарубежья, деды и прадеды которых принимали участие в Великой Отечественной войне. Возраст участников не должен превышать 17 лет.

Работы принимаются в одном из трех форматов: письмо, рисунок или видеоролик.

"Уверен, что конкурс раскроет много новых талантов. И здесь точно не позавидуешь жюри, потому что победителей определить будет очень и очень сложно. Но каждый из вас уже заслуживает призвания, потому что все вместе вы совершаете большое и доброе дело", – подчеркнул глава Юнармии Никита Нагорный.

Подробная информация доступна на сайте.

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