Стали известны лауреаты кинофестиваля "Сезар"

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Картина режиссера Ксавье Леграна "Опекунство" (Jusqu' la garde, 2017) стала лучшим фильмом на французском кинофестивале "Сезар". 44-я церемония награждения этой награды в области кино прошла 22 февраля в Париже.

Фильм удостоился еще трех наград в других категориях. В частности, Йоргос Лампринас получил премию за лучший монтаж, а Ксавье Легран – за лучший оригинальный сценарий. Награду за лучшую женскую роль получила племянница известного французского телеведущего Мишеля Дрюкера – Лее Дрюкер.

Еще четыре статуэтки достались фильму Жака Одиара "Братья Систерс" (The Sisters Brothers, 2018). Его признали лучшим режиссером. Французская киноакадемия отметила также операторскую работу Бенуа Деби, труд главного декоратора Мишеля Бартелеми, а также труд звуковиков.

Фильм "Шехерезада" (Shhrazade, 2018) Жан-Бернара Марлена получил три статуэтки. Исполнители главных героев стали лучшими молодыми актерами французского кинематографа за минувший год. Также картину назвали лучшим дебютным фильмом.

24 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе пройдет 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар. Согласно решению продюсеров торжественная церемония вручения премии в этом году впервые за 30 лет пройдет без ведущего.

Организаторы церемонии ограничились приглашением кинозвезд первой величины и доверили им объявлять со сцены имена победителей.