Объявлены номинанты на премию "Сезар"

Фото: кадр из фильма "Братья Систерс", режиссер Жак Одиар
В Париже объявили претендентов на кинопремию "Сезар". Об этом сообщает пресс-служба Французской академии кинематографических искусств и техники.
За награду в номинации "Лучший фильм" будут бороться семь картин, включая "Боль" (La Douleur) Эммануэля Финкеля, "Непотопляемые" (Le Grand Bain) Жиля Леллуша и "Братья Систерс" (Les Freres Sisters) Жака Одияра. На премию также претендуют фильмы "На свободе" (En liberte) Пьера Сальвадори, "Опекунство" (Jusqu'a la garde) Ксавье Леграна, "Ги" (Guy) Алекса Лутца и "Младенец" (Pupille) Жанны Эрри.
Звание "Лучшего актера" оспорят Ромен Дюрис ("Наши сражения"), Венсан Лакост ("Аманда") и Дени Меноше ("Опекунство"). Конкуренцию им составят Эдуар Бер ("Мадемуазель де Жонкьер), Алекс Лутц ("Ги"), Пио Мармай ("На свободе") и Жиль Леллуш ("Младенец"). На "Лучшую актрису" номинировали Виржини Эфира, Мелани Тьерри, Леа Дрюкер, Элоди Буше, Сандрин Киберлен, Сесиль де Франс и Адель Энель.
Кроме того, в номинации "Лучший иностранный фильм" Французская академия кинематографических искусств представила такие картины, как "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдоны, "Капернаум" Надин Лабаки, "Холодная война" Павла Павликовского и "Девочка" Лукаса Донта. В этой же категории выдвинули фильмы "Ханна" Андреа Паллаоро, "Наши сражения" Гийома Сенеса и "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээды.
44-церемония вручения премии "Сезар" состоится в Париже 22 февраля. Ведущей мероприятия станет актриса Кристин Скотт Томас.
Накануне в Лос-Анджелесе назвали номинантов на премию "Оскар". За звание "Лучший фильм" поборются картины "Зеленая книга", "Рома", "Звезда родилась", "Фаворитка", а также "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Черная Пантера" и "Власть". Очередная церемония вручения "Оскара" пройдет 24 февраля.
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