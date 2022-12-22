Шоу Авербуха "Волшебник страны Оз" покажут в "Лужниках" с 29 декабря

Фото: предоставлено организаторами

С 29 декабря по 7 января во Дворце спорта "Лужники" пройдет новое ледовое цирковое шоу "Волшебник страны Оз". Постановщиком спектакля выступил Илья Авербух.

Впервые ледовый спектакль был показан три года назад. В этот раз Авербух решил представить новую версию шоу. По его словам, создателям удалось усовершенствовать представление.

"Мне захотелось вернуться к этой истории, добавить фокусов, иллюзии и всего того, что ассоциируется у нас с волшебством. В процессе постановки цирковых элементов стало так много, что цирк стал, по сути, равноправным жанром наравне с ледовым шоу", – рассказал он.

Как и в прежней версии, в роли Дороти на лед выйдет двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева. Вместе с ней в спектакле появятся такие фигуристы, как Роман Костомаров, Михаил Коляда, Оксана Домнина и Максим Шабалин.

К уже опытным участникам присоединится победитель проекта "Ледниковый период. Дети" 13-летний Николай Колесников. В сказке он сыграет роль Тотошки. К слову, именно в шоу Колесников появится на льду впервые после полученной травмы. Еще на репетициях он восхитил всех своей прекрасной техникой и фирменными вращениями.

Подробную информацию о спектакле можно найти на странице продюсерской компании "Илья Авербух" и в ее официальном сообществе "ВКонтакте". Билеты доступны по ссылке.

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