Гостем "Ночной смены" станет писатель Александр Цыпкин

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Гостем "Ночной смены" на телеканале Москва 24 станет российский писатель, сценарист, интервьюер, создатель культового проекта "БеспринцЫпные чтения" Александр Цыпкин.

Первая же большая сценарная работа Александра – сериал "Беспринцыпные" – понравилась аудитории. В чем его секрет? Почему все, что делает Цыпкин, становится модным и вызывает жгучий интерес аудитории? На эти вопросы писатель ответит в эфире в среду, 23 декабря, в 0:10.

Ранее гостем "Ночной смены" был музыкант Андрей Лысиков, более известный как Дельфин. С певцом пообщался ведущий Дмитрий Быков.