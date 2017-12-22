Мэтта Дэймона требуют убрать из "Восьми подруг Оушена"

Фото: ТАСС/Zuma/Armando Gallo/Arga Images
Американского актера Мэтта Дэймона потребовали вырезать из картины "Восемь подруг Оушена". Поводом послужила позиция звезды относительно секс-скандалов в США.
Петиция опубликована в Сети и ее уже подписали более 18 тысяч человек. Они недовольны словами Дэймона о том, что он готов работать с людьми, обвиненными в домогательствах, сообщает The Independent.
Авторы обращения, направленного продюсерам "Восьми подруг Оушена" Джорджу Клуни и Стивену Содербергу, сочли поведение актера отвратительным.
Волна скандалов о сексуальных домогательствах в США началась с обвинений в адрес продюсера Харви Вайнштейна. Позднее того обвинили еще и в секс-торговле.
После него в центре внимания оказались Стивен Сигал, Чак Норрис, Кевин Спейси, Оливер Стоун, Мэрайа Кэри и другие звезды.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: