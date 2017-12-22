Мэтта Дэймона требуют убрать из "Восьми подруг Оушена"

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Американского актера Мэтта Дэймона потребовали вырезать из картины "Восемь подруг Оушена". Поводом послужила позиция звезды относительно секс-скандалов в США.

Петиция опубликована в Сети и ее уже подписали более 18 тысяч человек. Они недовольны словами Дэймона о том, что он готов работать с людьми, обвиненными в домогательствах, сообщает The Independent.

Авторы обращения, направленного продюсерам "Восьми подруг Оушена" Джорджу Клуни и Стивену Содербергу, сочли поведение актера отвратительным.

Волна скандалов о сексуальных домогательствах в США началась с обвинений в адрес продюсера Харви Вайнштейна. Позднее того обвинили еще и в секс-торговле.

После него в центре внимания оказались Стивен Сигал, Чак Норрис, Кевин Спейси, Оливер Стоун, Мэрайа Кэри и другие звезды.