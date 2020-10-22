"Ленком Марка Захарова" приостановил работу на две недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Ленком Марка Захарова" приостановил работу с 22 октября в связи с частыми заболеваниями сотрудников. На ближайшие 14 дней отменены все спектакли, сообщил директор театра Марк Варшавер.

"С сегодняшнего дня я отменил все спектакли, работу театра приостановил сроком на две недели в связи с участившимися случаями заболевания воспалением легких и коронавирусной инфекцией", – приводит его слова ТАСС.

Варшавер уточнил, что сотрудники театра находятся на самоизоляции с сохранением зарплаты.

Ряд спектаклей также отменили в столичном МХТ имени Чехова из-за болезни артистов. Купленные в кассах театра билеты можно вернуть в определенные сроки. Стоимость билетов, купленных на сайте театра, автоматически возвращается на карты.

За последние сутки в России подтвердили 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах. В 4 116 (25,8%) из них не было клинических проявлений.

В Москве специалисты зафиксировали 4 413 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 697, в Московской области – 462, в Нижегородской области – 354, в Ростовской области – 297.