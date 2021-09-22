Театр Джигарханяна оформят в стиле лофт

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Зрительный зал и фойе Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна оформят в стиле лофт. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на архитектора и художника Евгения Митту.
"Здание изначально модернистского дизайна. Хотелось сделать пространство гостеприимным, праздничным, при этом достаточно лаконичным", – объяснил архитектор.
Скрывать конструктивные элементы здания не планируется, а фойе обустроят таким образом, чтобы в нем можно было проводить различные мероприятия и встречи. Митта назвал стиль, в котором предполагается оформить помещения, театральным лофтом. По его словам, в итоге должно получиться место, в котором было бы комфортно находиться молодым людям.
Ранее Сергей Собянин осмотрел новую сцену театра "Уголок дедушки Дурова". Он выразил надежду на то, что она позволит увеличить количество театральных постановок.
Худрук театра уточнил, что выступления на новой сцене начнутся не ранее марта 2022 года, поскольку животным необходимо сначала привыкнуть к новой сцене.
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