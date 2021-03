На Москве 24 выйдет программа My name is Moscow

Фото: Москва 24

На телеканале Москва 24 стартует программа My name is Moscow ("Меня зовут Москва"). Ведущий программы – американец Энди Фрека – давно живет в российской столице и очень хорошо знает город, традиции и правила. Смотрите первый выпуск 27 марта в 09:30. Эфиры – каждую субботу в 09:30, повторы можно будет смотреть по воскресеньям в 14:30.

Ведущий программы прекрасно понимает, как реагируют иностранцы на вещи, которые мы, русские, не замечаем. Например, как русская бабушка волнуется из-за того, что взрослый внук зимой без шапки, но не волнуется, когда он рыбачит на льду весной, когда тот вот-вот растает.

Когда Энди 20 лет назад приехал в Москву, его новые русские знакомые постоянно разыгрывали его, пользуясь тем, что он ничего не знает о нашей стране. А теперь он сам может разыграть кого угодно. Сейчас хобби Энди – экскурсии по Москве с "неожиданностями" для вновь приехавших друзей и любых желающих.

В программе My name is Moscow Энди пригласит на экскурсию иностранца и проверит, какие мифы и стереотипы о Москве в голове гостя столицы. Посмотрит, отличит ли тот, где правда, а где ложь? В конце программы Энди даст какие-то лайфхаки зрителям.