Телеканал Москва 24 поздравил с днем рождения Валерия Сюткина

Сегодня, 22 марта, Валерий Сюткин отмечает день рождения. Телеканал Москва 24 решил его поздравить необычным способом: устроил флешмоб на Чистых прудах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.