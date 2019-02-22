Выставка плакатов советских художников времен войны пройдет в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выставка "Воин-Победитель", приуроченная ко Дню защитника Отечества, пройдет в московском метро. Пассажиры смогут увидеть более 50 плакатов, созданных советскими художниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"На станции "Воробьевы горы", мы открываем совместно с нашими партнерами, с Музеем Победы, выставку, которая приурочена к 23 февраля. Экспонаты выделены из музейного фонда, их можно будет увидеть на станции в течение десяти дней", – сказала она, передает ТАСС.

На выставке представлены работы Ираклия Тоидзе, Виктора Корецкого, Алексея Кокорекина, Виктора Иванова. Экспозицию дополняют военная форма и макеты оружия 1940-х годов. Экспозиция будет развернута на станции с 22 февраля по 4 марта.

В День защитника Отечества столичные улицы украсят около 450 плакатов с поздравлениями и изображением эмблемы армии России в виде пятиконечной звезды. Красоваться они будут на билбордах, остановках и афишных тумбах. Также с 19 по 23 февраля тематические плакаты появятся на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа.

В честь 23 февраля 19 столичных парков проведут десятки бесплатных мероприятий. Гостей праздника 23 февраля ждут мастер-классы, экскурсии, киносеанс на катке, а также игры в керлинг и лазертаг. В частности, отметить День защитника Отечества можно будет в Парке Горького, "Сокольниках", Перовском парке, саду имени Баумана, саду "Эрмитаж" и других парках.

Специальную программу ко Дню защитника Отечества подготовили и девять кинотеатров сети "Москино". Посетителям продемонстрируют 12 легендарных фильмов с участием Олега Меньшикова, Василия Ланового, Юрия Яковлева и Алексея Баталова. Зрители смогут бесплатно посмотреть фильмы "Алые паруса", "Сибирский цирюльник", "Девять дней одного года" и "Гусарскую балладу".