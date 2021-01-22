Гребенщикова заявила о нехватке свободы в российском кино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актриса Алиса Гребенщикова считает, что российскому кино не хватает свободы, сообщает News.ru. Артистка уточнила, что имеет в виду наличие некоторой цензуры в индустрии.

"Цензура есть, конечно. Ее много. Она не прямая, а продюсерская", – сказала Гребенщикова.

Также актриса выразила несогласие с мнением министра культуры Ольги Любимовой о том, что в России мало хороших сценариев для кино.

Ранее "Единая Россия" выступила с предложением ввести в школах киноуроки. Учащимся будут показывать короткометражные фильмы, которые помогут развитию их личности, воспитанию патриотизма и гражданственности.