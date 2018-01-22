Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон снимет картину о Первой мировой войне

22 января, 16:47
Фото: AP/Invision/Matt Sayles
Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон планирует снять документальную картину, посвященную событиям Первой мировой войны.
Как сообщает "Газета.ру", при создании фильма будут использоваться уникальные материалы из киноархива Имперского военного музея в Лондоне и эксклюзивные аудиозаписи из архива BBC.
Уточняется, что специалисты вручную раскрасят кадры. Кроме того, при работе над картиной решено задействовать 3D-технологии.
Название фильма пока не известно. Сообщается лишь, что выход картины приурочат к 100-летию окончания Первой мировой войны, ее впервые представят на Лондонском кинофестивале в 2018 году.
В ноябре 2017 года стало известно о планах компании Amazon снять сериал по "Властелину колец" Джона Толкина. По словам представителя компаний Tolkien Estate and Trust и HarperCollins Мэтта Гэлсора, Amazon перенесет на экран ранее неисследованные истории по мотивам оригинальных сочинений писателя. Планируется снять несколько сезонов.
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