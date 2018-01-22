Номинантов антипремии "Золотая малина" объявили в США

22 января, 14:46
Фото: кадр из фильма "На пятьдесят оттенков темнее", режиссер Джеймс Фоули
Стали известны номинанты антипремии "Золотая малина". Их имена организаторы антипремии объявили в видеоролике об "уничтожении элементов, опасных для здоровья людей и окружающей среды".
Как пишет "Газета.ру", в число номинантов попали актеры Том Круз ("Мумия"), Джейми Дорнан ("На пятьдесят оттенков темнее"), Марк Уолберг ("Трансформеры: последний рыцарь" и "Здравствуй, папа, Новый год! 2"), а также Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки") и Зак Эфрон ("Спасатели Малибу").
Среди номинированных на "Золотую малину" за худшую женскую роль оказались Дакота Джонсон ("На пятьдесят оттенков темнее"), Кэтрин Хайгл ("Наваждение"), Эмма Уотсон ("Сфера"), Дженнифер Лоуренс ("Мама!") и актер Тайлер Перри ("Хэллоуин Мэдеи 2").
Кроме того, звание "Худшего фильма года" будут оспаривать между собой такие картины, как "На пятьдесят оттенков темнее", "Трансформеры: последний рыцарь", "Эмодзи фильм", "Мумия" и "Спасатели Малибу".
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