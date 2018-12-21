"Союзмультфильм" стал партнером Всемирного фонда дикой природы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Союзмультфильм" и Всемирный фонд дикой природы (WWF) договорились о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

"Для нас большая честь сотрудничать с WWF – организацией, которая более 25 лет работает в России, и я думаю, что у этого взаимодействия большой потенциал к развитию", – сказала председатель правления студии Юлиана Слащева, передает РИА Новости.

Также она добавила, что киностудия планирует рассмотреть различные варианты интеграции персонажей в проекты WWF.

Как отметила представитель WWF России Ирина Воробьева, бережное отношение к природе нужно прививать в самом раннем возрасте и герои историй "Союзмультфильма" – лучшие помощники в этом.