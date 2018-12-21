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21 декабря, 18:08

Старт продажи билетов на концерт Пугачевой вызвал ажиотаж

культура

21 декабря, 18:08

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Продажа билетов на концерт Аллы Пугачевой началась 21 декабря в кассах Государственного Кремлевского дворца. Квоту, выделенную организаторами, раскупили за полтора часа.

"Квота в 700 билетов, выделенная организаторами для реализации Кремлевскому дворцу, была распродана за полтора часа", – сказали в пресс-службе.

Приобрести билет можно только лично в кассе Кремлевского дворца. Это было сделано для защиты от спекулянтов.

Как уточняют "Дни.ру", очередь за билетами поклонники Пугачевой занимали с ночи. В первые часы продаж были распроданы 6000 мест. Минимальная цена билетов – 2500 рублей. Максимальная цена достигает 70 тысяч рублей.

Ранее пресс-служба Кремлевского дворца и сама певица объявили, что сольный концерт "Алла Пугачева. P.S." состоится 17 апреля 2019 года. Он будет приурочен к 70-летию артистки.

В 2010 году Пугачева объявила, что прекращает гастрольную деятельность. С того момента она не давала сольных концертов. Таким образом, выступление в апреле 2019 года он будет первым за девять лет.

культура

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