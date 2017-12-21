Музей Петра Кончаловского откроется в столице через 1,5 года

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Музейное пространство "Мастерская Петра Кончаловского" на улице Большая Садовая примет первых посетителей через 1,5 года. Об этом сообщил один из руководителей проекта, директор музея Михаила Булгакова Петр Мансилья-Круз.

"Мы очень надеемся, что уже через 1,5 года здесь появится музей. Впервые в мастерской Петра Кончаловского спустя много лет собраны мемориальные вещи", – цитирует Агентство "Москва" главу проекта. По его словам, важное содействие в создании музея оказывают Третьяковская галерея, Музей современного искусства и Фонд Петра Кончаловского. "Мы решили в этом небольшом пространстве сделать выставку с использованием очень новых современных технологий, с дополненной реальностью", – пояснил директор музея Булгакова.

Мансилья-Круз также отметил, что уже в феврале 2018 года в будущей "Мастерской Петра Кончаловского" может пройти временная выставка.

Как рассказал кинорежиссер и председатель совета учредителей Фонда Петра Кончаловского Андрей Кончаловский, в новом музее будут проводить классы по изучению реалистического искусства. "Это место с 1910-х годов принадлежало семье Кончаловских, сюда приходило столько великих людей того времени: Хлебников спал на диване здесь, в эту дверь Кончаловский не пустил Маяковского", – поделился любопытными фактами семейной истории Кончаловский. "Это не просто музей, это место, где люди должны узнавать эпоху от начала века", – добавил он.

На протяжении почти всего XX века Петр Кончаловский, а затем его сын Михаил работали в художественной мастерской в доме № 10 на Большой Садовой. Отечается, что просторное и наполненное светом помещение мастерской можно увидеть на целом ряде полотен и рисунков Петра Кончаловского. В период с 1917 по 1956 год там были созданы самые крупные произведения художника.