Россияне выбрали лучшие фильмы и сериалы в 2017 году

Фото: кадр из фильма "Легенда о Коловрате", режиссеры Джаник Файзиев, Иван Шурховецкий

Россияне назвали лучшими фильмами в 2017 году "Салют 7", "Последний богатырь" и "Легенду о Коловрате". За эти картины отдали свои голоса 4 процента респондентов ВЦИОМа.

Среди сериалов наибольшей популярностью пользовались "Ментовские войны", которые выделили 5 процентов граждан РФ. На балл меньше набрали "Тайны следствия" и "След", сообщает "Газета.ру".

Лучшей телепрограммой стало ток-шоу Первого канала "Пусть говорят" – за него проголосовало 13 процентов опрошенных.

Ранее сообщалось, что первое место среди актеров поделили Сергей Безруков и Константин Хабенский, за которых проголосовало по 5процентов опрошенных.